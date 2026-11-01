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Domingo, 01 de noviembre de 2026
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Avioneta

Emergencia tras la caída de una avioneta en zona urbana de Palm Beach, Florida: un cráter enorme se formó tras el impacto

noviembre 1, 2026
Por: Luis Cifuentes
Avioneta: Foto de referencia
Avioneta: Foto de referencia
Además, en otros videos grabados por aficionados se observa la caída desde el aire de la avioneta y la velocidad a la que se precipitó a tierra.

Una emergencia se registró este domingo en el estado de Florida en Estados Unidos, luego de que una avioneta se precipitara tierra y dejara un cráter gigante en plena vía de la zona.

El hecho se registró en la ciudad de Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida, cuando una avioneta Learjet 60 cayó a tierra a gran velocidad.

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En video quedó registrado el cráter de gran tamaño que se formó en la vía tras el fuerte impacto de la aeronave.

Además, en otros videos grabados por aficionados se observa la caída desde el aire de la avioneta y la velocidad a la que se precipitó a tierra.

Según los medios locales, se trataría de un jet privado valorado en 2 millones de dólares.

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Las autoridades han afirmado que hay varias víctimas mortales, pero sin detallar el número de fallecidos.

La aeronave habría despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas.

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