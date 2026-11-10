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El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
El mensaje de felicitación de Nicolás Maduro Guerra ‘Nicolasito’ a Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional con el que estaría intentando mostrar una alianza vigente entre los Maduro y los Rodríguez pese a todo lo que ha pasado desde la captura de su padre el pasado 3 de enero. ‘Nicolasito’ también quiere proyectar cohesión y lealtad en la cúpula de la dictadura y dejar ver que no está solo a pesar de que su realidad judicial y política es muy distinta a la de los hermanos Rodríguez, por ejemplo, sigue sancionado por el departamento de Tesoro de Estados Unidos.

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