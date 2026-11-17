Cerca de 20 integrantes del pueblo awa, que vive en aislamiento voluntario en la selva amazónica de Brasil, salieron del bosque y llegaron a una aldea en un episodio que varias organizaciones calificaron este martes como preocupante, por su estado físico y por el avance de las invasiones en sus tierras.

De acuerdo con la ONG Survival International, el grupo apareció el lunes en una comunidad del territorio indígena Arariboia, en el estado de Maranhão, en el nororiente del país, donde habita el pueblo guajajara.

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Allí entró en contacto con un equipo del Gobierno, en lo que la organización describió como un “encuentro histórico”.

Líderes locales relataron que los habitantes de la aldea les ofrecieron alimentos. Según Survival International, los awa pidieron ñame y se lo llevaron de regreso al bosque.

Señales de desnutrición

Un video grabado por aldeanos guajajara y difundido por la ONG muestra a hombres, mujeres y niños en el borde de la selva, parcialmente cubiertos por la vegetación. Aparecen desnudos y con collares, y los hombres portan arcos y largas flechas.

La Coordinación de las Organizaciones y Articulaciones de los Pueblos Indígenas de Maranhão (COAPIMA) informó que los pobladores se alarmaron por la condición de varios miembros del grupo, en especial niños y ancianos, que presentaban claros signos de desnutrición severa.

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La organización advirtió además que el contacto no planificado es especialmente peligroso para estos pueblos, que quedan expuestos a enfermedades frente a las cuales tienen poca o ninguna inmunidad.

La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), el organismo estatal encargado de los asuntos indígenas, indicó en un comunicado que sus equipos técnicos siguen de cerca la situación y evalúan la información disponible sobre la salud del grupo.

Para Caroline Pearce, directora de Survival International, la salida del aislamiento es una señal inquietante de cómo la invasión permanente de los bosques de pueblos no contactados pone en grave riesgo a comunidades que, de otro modo, serían autosuficientes.

Según dijo, los awa están siendo empujados hacia una porción cada vez más pequeña de selva, rodeada de destrucción.

La ONG explicó que este pueblo vive de la caza y la recolección, y que enfrenta una presión creciente de madereros ilegales, cazadores furtivos y ganaderos.

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Los Guardianes del Bosque, un grupo guajajara que desde hace años combate las invasiones ilegales, sostuvo en declaraciones incluidas en el comunicado de Survival International que el cambio climático, los incendios, la deforestación y el despojo de tierras están afectando la forma de vida de los awa.

La organización recordó que muchos de estos guardianes han muerto en su intento de proteger el territorio que comparten con ese pueblo.

Según los datos de Survival International, se han identificado unos 196 pueblos y grupos no contactados en 10 países. Más del 90 % vive en la Amazonía, principalmente en Brasil, y el resto en Indonesia e India.