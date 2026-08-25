NTN24
Martes, 25 de agosto de 2026
Martes, 25 de agosto de 2026
Deportaciones

En Colombia no se puede “asemejar criminalidad con migración”: analista tras anuncio de Abelardo

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha centrado su mirada en la migración irregular en el país, una acción que durante la administración de Gustavo Petro no se abordó. Para tratar este tema y las implicaciones que esto tendría en los principales entornos de la población venezolana, la más grande en Colombia, en el programa La Tarde de NTN24 conversó con el politólogo internacionalista e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez.

También le puede interesar

Experto analizó la orden de deportación de extranjeros irregulares emitida por Abelardo de la Espriella - Foto: AFP/Canva
Deportaciones

En Colombia no se puede “asemejar criminalidad con migración”: analista tras anuncio de Abelardo

Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Delcy Rodríguez y Cilia Flores - Fotos: AFP
Cilia Flores

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Las alcabalas por medio de las cuales se beneficiaba Diosdado terminarán, según Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Régimen venezolano

¿Ahora Diosdado Cabello cómo amedrentará? Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de las alcabalas

Delcy Rodríguez/ Carlos Giménez - Fotos AFP
Carlos A. Giménez

Con este contundente mensaje el congresista de EE. UU. Carlos Giménez exigió la salida de Delcy Rodríguez del poder

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Indignante: Así es como los grupos criminales reclutaban menores durante el fracaso de "Paz Total" de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Colombia se encuentra en medio de una fuerte crisis en el sistema de salud

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Regreso a clases bajo amenaza: exigen evaluar la sismorresistencia de las escuelas venezolanas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Delcy Rodríguez y Cilia Flores - Fotos: AFP
Cilia Flores

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Las alcabalas por medio de las cuales se beneficiaba Diosdado terminarán, según Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Régimen venezolano

¿Ahora Diosdado Cabello cómo amedrentará? Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de las alcabalas

Delcy Rodríguez/ Carlos Giménez - Fotos AFP
Carlos A. Giménez

Con este contundente mensaje el congresista de EE. UU. Carlos Giménez exigió la salida de Delcy Rodríguez del poder

Más de Actualidad

Ver más
Sheinbaum rechazó comunicado del Grupo IDEA sobre Ruffo - Fotos: EFE/X
México

Claudia Sheinbaum rechazó el comunicado del Grupo Idea sobre criminalización política en México

Crisis migratoria en España - EFE
España

La impresionante marea de migrantes que entró a España generó caos y muertos en Ceuta

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump

Revelan detalles del cambio clandestino de avión que hizo Trump por amenaza de atentado: hubo un camión involucrado

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Sheinbaum rechazó comunicado del Grupo IDEA sobre Ruffo - Fotos: EFE/X
México

Claudia Sheinbaum rechazó el comunicado del Grupo Idea sobre criminalización política en México

“Betty la fea, la historia continúa”
Prime Video

Se conoce la fecha de estreno de la nueva temporada de 'Betty, la fea' en Prime Video

Andrés Pastrana y Gustavo Petro-Foto: EFE
Gustavo Petro

Andrés Pastrana pide al Senado prohibir la salida de Gustavo Petro de Colombia tras dejar la presidencia hasta que responda por "escándalos"

Crisis migratoria en España - EFE
España

La impresionante marea de migrantes que entró a España generó caos y muertos en Ceuta

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump

Revelan detalles del cambio clandestino de avión que hizo Trump por amenaza de atentado: hubo un camión involucrado

Terremoto en Colombia - Foto: EFE
Colombia

Cifra de muertos en Colombia se eleva a 190 tras el terremoto: revelan preocupante número de personas atrapadas

Así captó la ESA desde el espacio la sombre de la Luna avanzando por la Tierra durante el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026 - Foto ESA
Eclipse de Sol

Eclipse total de Sol deja impresionante imagen desde el espacio: la sombra de la Luna avanza por la Tierra y se funde con el anochecer

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023