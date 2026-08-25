En Colombia no se puede “asemejar criminalidad con migración”: analista tras anuncio de Abelardo

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha centrado su mirada en la migración irregular en el país, una acción que durante la administración de Gustavo Petro no se abordó. Para tratar este tema y las implicaciones que esto tendría en los principales entornos de la población venezolana, la más grande en Colombia, en el programa La Tarde de NTN24 conversó con el politólogo internacionalista e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez.