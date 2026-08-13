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Donald Trump

Revelan detalles del cambio clandestino de avión que hizo Trump por amenaza de atentado: hubo un camión involucrado

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
La alerta enviada por Israel fue considerada de baja confianza, pero el Servicio Secreto, aun así, decidió ocultar los movimientos del presidente.

La CIA había tenido dudas acerca de la credibilidad de una amenaza iraní en contra de Donald Trump al momento que el presidente salió de Turquía en julio, pero el Servicio Secreto decidió efectuar una operación secreta para protegerlo en su vuelta a los Estados Unidos.

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Según una investigación de The Washington Post, la inteligencia norteamericana obtuvo de Israel información de un supuesto complot para atentar en contra de Trump. Analistas de la CIA pensaron que los datos no eran suficientemente confiables y movilizaron esas dudas a funcionarios de la administración que se encargan de preparar la salida presidencial de Ankara.

A pesar de esa deducción, el Servicio Secreto decidió no correr riesgos. Trump participó en la cumbre de la OTAN en Ankara y abandonó Turquía el 8 de julio. En medio de las preocupaciones de seguridad, el mandatario se trasladó de manera clandestina a un avión militar C-32A, a la vez que el Air Force One seguía su ruta habitual con funcionarios, colaboradores y periodistas en su interior.

La particular actividad también tuvo un elemento inusual y es que a Trump lo llevaron hasta el avión alternativo en un camión usado comúnmente para transportar alimentos y suministros de catering en los aeropuertos.

Ahora bien, su ubicación quedó oculta de igual forma para parte de los periodistas que se trasladaban con la comitiva presidencial.

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El C-32A se trasladó desde Ankara hasta la base aérea británica de Mildenhall, en Inglaterra. En esta zona Trump subió de nuevo al Air Force One antes de seguir su viaje, un movimiento que dejó mantener en secreto cuál de los aviones tenía consigo de verdad al presidente en la primera parte del trayecto.

La versión de Reuters aporta algo más, una fuente conocedora de la operación indicó que el Servicio Secreto consideró que era posible una amenaza en relación con un posible misil el cual fue lanzado desde tierra contra el avión presidencial. La información habría nacido el último día de la visita de Trump a Ankara.

La misma fuente también detalló que no había un plan en concreto para realizar el supuesto ataque, sino una alerta que hizo que los responsables de seguridad actuaran de forma rápida. Otra posibilidad que se analizó fue que quizá hubo un misil buscador de calor que era capaz de ir hacia los motores de una aeronave.

Trump confirmó luego que el cambio de avión lo ordenó el Servicio Secreto. “Es realmente decisión del Servicio Secreto. Yo simplemente sigo lo que ellos consideran conveniente”, declaró el presidente, según The Washington Post.

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