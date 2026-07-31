La impresionante marea de migrantes que entró a España generó caos y muertos en Ceuta

Recientemente se registró una impresionante masiva llegada de migrantes irregulares a Ceuta (España) que generó caos y muertos en la ciudad autónoma española en África. De acuerdo con datos, alrededor de 60 mil ingresos irregulares se registraron, al tiempo que 34 personas perdieron la vida por cuenta de la avalancha en dicha zona española. Ante la situación, las fuerzas de seguridad del país europeo han tenido que replegarse para hacer frente a los continuos ingresos de personas al territorio español.