Se conoce la fecha de estreno de la nueva temporada de 'Betty, la fea' en Prime Video

Prime Video confirmó oficialmente el estreno de la tercera temporada de "Betty, la fea: la historia continúa", que llegará a la plataforma el 28 de agosto.

El anuncio se produce luego de que la producción se consolidara como la serie latinoamericana más vista en la historia del servicio de streaming.

Como parte de la promoción, Prime Video compartió un adelanto en el que la actriz Ana María Orozco vuelve a interpretar a Beatriz Pinzón durante una conferencia de prensa en representación de la empresa ficticia Eco Moda.

"Todavía hay mucha tela por cortar", afirma el personaje en el avance, adelantando además que "volverá alguien que debió quedarse en el pasado".

La nueva entrega continuará explorando la vida personal y profesional de Betty, así como los desafíos que enfrentará en su relación con Armando Mendoza, interpretado por Jorge Enrique Abello, y con su hija Mila. De acuerdo con el anuncio oficial, la historia incorporará nuevas revelaciones que pondrán a prueba los vínculos familiares y laborales de los protagonistas.

Por ahora, la producción mantiene en reserva la identidad del personaje que regresará del pasado, alimentando la expectativa entre los fanáticos de la franquicia.

El éxito de la serie comenzó con la primera temporada de esta secuela, que rompió récords al convertirse en el título latinoamericano con mayor audiencia global en Prime Video.

La segunda entrega reafirmó ese fenómeno y allanó el camino para esta tercera temporada, cuyo impacto ha logrado conectar tanto con quienes siguieron la historia original como con nuevas generaciones de espectadores.

"Nos enorgullece ofrecer a los fans una nueva perspectiva de un personaje que marcó la televisión en América Latina y que sigue inspirando a generaciones enteras", afirmó Javiera Balmaceda, Directora de Contenidos Originales para Latinoamérica, Canadá y Australia en Amazon Studios.