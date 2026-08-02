Trump asegura que este lunes iniciarán conversaciones con el régimen de Irán: “No quieren ser atacados”

Donald Trump anunció que este lunes comenzarán nuevas conversaciones con el régimen de Irán, luego de haber pospuesto un ataque militar que calificó como "el mayor desde la Segunda Guerra Mundial". Según Trump, la decisión de suspender la operación respondió a solicitudes directas de Irán y de países vecinos, que pidieron evitar la acción militar para facilitar la posibilidad de un acuerdo diplomático.

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Asimismo, Donald Trump aseguró que la ofensiva estaba completamente preparada y que la solicitud de aplazamiento provino no solo de Irán, sino también de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

"Iba a ser un ataque que habría sido, por mucho, el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial, pero ellos nos pidieron que no lo hiciéramos. Dijeron: 'Por favor, no lo hagan'. Y otros, sus vecinos, también lo dijeron. Así que vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo hacia la desnuclearización", manifestó.

Del mismo modo, el sábado por la noche, después de varias horas de incertidumbre, el presidente de Estados Unidos anunció que había cancelado los ataques contra Teherán tras alcanzar un acuerdo preliminar. El pacto entre Washington y Teherán, al que también se unió Israel, incluiría la apertura "inmediata, completa y total" del estrecho de Ormuz y "el fin de la amenaza nuclear iraní", según el mandatario estadounidense.

"Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, Irán y otros países de Medio Oriente nos han pedido que detengamos cualquier ataque, dado que se han acordado los términos de un acuerdo. Este acuerdo incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní", publicó Trump.

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que las negociaciones con el régimen de Irán comenzarán este lunes, después de que decidiera aplazar nuevos ataques para persuadir a la República Islámica de alcanzar un acuerdo.

"Obviamente, no quieren ser atacados. Sabían la magnitud del ataque porque lo vieron formarse. Ahora lo que estamos haciendo es hablarles mediante una negociación. Comienza mañana en la tarde", aseguró.

En ese mismo sentido, Trump afirmó que "hay un acuerdo sobre (el estrecho de Ormuz) y habrá un acuerdo en lo nuclear, o podrías llamarlo la desnuclearización de Irán".