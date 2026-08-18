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Martes, 18 de agosto de 2026
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Elecciones Primarias
Programa: El Informativo

María Elvira Salazar espera el respaldo de los latinos para ser reelecta como congresista en EEUU

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Elecciones primarias en la Florida, millones de habitantes irán a las urnas para decidir quiénes serán los candidatos que disputarán las elecciones en noviembre para gobernador, Senado y Cámara de Representantes. Los candidatos a la Cámara de Representantes por el distrito 27 están por los republicanos María Elvira Salazar, congresista en ejercicio; y Michael Arias, exfiscal y abogado especializado en finanzas mientras que por los demócratas están Robin Peguero, abogado y exfiscal en Miami Dade y Eliott Rodríguez, periodista y expresentador de CBS Miami.

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