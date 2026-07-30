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Jueves, 30 de julio de 2026
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Venezuela

Referente del exilio y la libertad de expresión: fallece el periodista venezolano Manuel Corao en Miami

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Cruz en una tumba (Foto de Miguel Padriñán - Pexels)
Cruz en una tumba (Foto de Miguel Padriñán - Pexels)
El comunicador, fundador del semanario Venezuela al Día y colaborador de El Nacional, falleció a los 72 años.

El periodismo venezolano se encuentra de luto. Este martes falleció en el sur de Florida, Estados Unidos, el reconocido periodista y analista político Manuel Corao, una de las figuras más influyentes del exilio venezolano y fiel defensor de la libertad de expresión.

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La noticia fue confirmada por el periodista Jairo Cuba, el cual despidió a Corao con un mensaje en redes sociales.

"Lamento profundamente su partida. Hoy despido a un amigo solidario de más de tres décadas. Lo recordaré con gratitud y afecto. Mis condolencias a sus familiares en este momento tan difícil de aceptar. Descansa en paz, Manuel", publicó.

A los mensajes de despedida de igual forma, se sumó la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero: calificó su fallecimiento como una pérdida significativa para el periodismo nacional y expresó sus condolencias a familiares, amigos y colegas.

Manuel Corao fue el fundador y director del semanario Venezuela al Día en los 90s, un medio que presenció el crecimiento de la comunidad venezolana en Miami y se transformó en una referencia para la diáspora.

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De la misma manera, condujo por durante un buen tiempo el programa "Análisis y Opinión con Manuel Corao" en una emisora llamada La Poderosa, sitio donde habló sobre la actualidad política tanto venezolana como latinoamericana en general.

Fue colaborador de El Nacional, medio con el que tuvo una muy buena relación profesional.

La postura que tenía era crítica, específicamente en contra del autoritarismo y su compromiso con la democracia lo hicieron una figura respetada en el entorno del exilio venezolano y en un referente en cuanto a información para la comunidad hispana en los Estados Unidos.

Con su muerte, el periodismo venezolano le dice adiós a una de sus voces más reconocidas, legado que estará ligado a la defensa de la libertad de prensa y los valores democráticos.

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