Gustavo Petro insistió en que hubo un "fraude" en elecciones en Colombia y publicó las que calificó como "todas las pruebas"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reafirmó su postura sobre la existencia de un supuesto fraude electoral tras la victoria de Abelardo De La Espriella el pasado 21 de junio en las elecciones presidenciales.

Abelardo De La Espriella derrotó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, situación que lo llevó a la Presidencia de la República. Por su parte, Cepeda pasó a ocupar una curul en el Senado y quien fue su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, obtuvo una curul en la Cámara de Representantes.

Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, insistió en que hubo “fraude” y que este se originó en el exterior por medio de algoritmos. Asimismo, publicó lo que serían las “pruebas”.

“Aquí todas las pruebas del fraude electoral en Colombia, ya judicializadas”, expresó Petro.

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Del mismo modo, el lunes 20 de julio también recurrió a sus redes sociales para referirse a la demanda de nulidad que fue radicada contra la elección presidencial.

“Aquí se encuentra la demanda de nulidad de la elección presidencial del 2026. Su lenguaje técnico será explicado en videos que traduzcan hacia la comunicación popular”, afirmó.

Además, agregó: “Es presentada por los ‘testigos digitales’, que en número de 70.000 ciudadanos y ciudadanas, lograron descubrir en las trazas dejadas por los metadatos de los documentos subidos a internet por el software de escrutinios electorales, la manipulación algorítmica que hubo del voto real de la ciudadanía colombiana”.

Finalmente, cabe recordar que el pasado 10 de julio el Consejo de Estado rechazó una demanda presentada contra la elección del presidente electo. Según la entidad, no se cumplían los requisitos legales para iniciar un estudio de fondo.