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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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José Mourinho

José Mourinho rompe el silencio tras darse a conocer el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, junto al DT portugués José Mourinho - Foto de referencia: EFE
Futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, junto al DT portugués José Mourinho - Foto de referencia: EFE
'CR7', considerado como una de las leyendas del balompié mundial, anunció el pasado jueves 5 de noviembre su retiro del combinado luso.

El director técnico luso José Mourinho rompió el silencio tras darse a conocer el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal.

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Inicialmente. 'Mou' aclaró en rueda de prensa que el adiós del apodado 'comandante' "no es una retirada" del fútbol profesional.

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Al tiempo, el entrenador del Real Madrid sostuvo: "Se debe respetar la decisión" personal del experimentado atacante.

"No es una retirada, no terminó su carrera; quien lo conoce sabe que tiene todavía objetivos para su carrera", dijo Mourinho.

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Seguidamente, expresó: "La única cosa que me gustaría es que su retirada como jugador fuera un día diferente al de ayer".

Ronaldo, considerado como una de las leyendas del balompié mundial, anunció el pasado jueves su retiro de la selección de Portugal.

Así lo comunicó el propio 'bicho' mediante un video en sus redes sociales, donde leyó una carta de despedida titulada 'Portugal siempre será parte de mí'.

El goleador de 41 años ha marcado 146 tantos y ha disputado 234 partidos con el combinado lusitano desde que debutó en 2003.

Con su selección, 'Cris' conquistó la Eurocopa en 2016 y la UEFA Nations League en dos ediciones: 2019 y 2025.

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