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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Comando Sur

"En tierra y listos para atacar en menos de 60 segundos": soldados de EE. UU. en Colombia demuestran su capacidad militar

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Comando Sur de EE. UU.
Foto: Comando Sur de EE. UU.
El ejercicio cuenta con la participación de más de 250 miembros del personal militar estadounidense y 400 soldados colombianos.

Más de 650 soldados estadounidenses y colombianos participan en el ejercicio militar conjunto Southern Vanguard 2027, desarrollado en la base militar de Tolemaida, Colombia, según informó el Comando Sur de Estados Unidos.

El Southcom publicó en sus redes sociales imágenes del entrenamiento de descenso rápido por cuerda (fast-rope), en el que los soldados demuestran su capacidad para "estar en tierra y listos para actuar en menos de 60 segundos".

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El ejercicio cuenta con la participación de más de 250 miembros del personal militar estadounidense y 400 soldados colombianos, quienes llevan a cabo entrenamientos especializados en cuatro áreas principales: interdición marítima, operaciones de seguridad terrestre, ciberdefensa y cooperación interinstitucional.

Según el comunicado del Comando Sur, el ejercicio está "enfocado en fortalecer la seguridad regional y la cooperación" entre ambas naciones.


Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos de colaboración militar entre Estados Unidos y Colombia en materias de defensa y seguridad hemisférica.

La base militar de Tolemaida, ubicada en el departamento del Tolima en el centro de Colombia, es uno de los principales centros de entrenamiento militar del país y ha sido sede de múltiples ejercicios binacionales y multilaterales en años recientes.

En otra publicación, el Southcom mostró los ejercicios aéreos entre ambos cuerpos militares:

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"Vuelos de toque y aterrizaje desde el interior de los UH-60L Black Hawks del Ejército de EE.UU. mientras aviadores del Ejército de EE.UU. y del Ejército de Colombia entrenan juntos durante el ejercicio #SouthernVanguard27 en Colombia", señaló.

Asimismo, revelaron un video en el que soldados del Ejército de EE. UU. y del Ejército Colombiano realizan "entrenamiento de asalto aéreo dirigido por instructores de la Escuela de Asalto Aéreo".

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