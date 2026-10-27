Abelardo de la Espriella encaró a señalados criminales en Medellín durante megaoperativo y les dio la bienvenida a la “Patria Milagro”: “Van a saber lo duro que muerde el Tigre”

En medio del megaoperativo que lideró en Medellín el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, durante la madrugada de este martes 27 de octubre, en compañía del alcalde Federico Gutiérrez y del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no pasó desapercibida una situación que protagonizó el mandatario colombiano.

Tiene que ver con la confrontación que tuvo con varios señalados delincuentes en plena ejecución de los procedimientos de captura. El jefe de Estado les dio la bienvenida a la Patria Milagro y les advirtió que “se les acabó la fiesta”, en un mensaje que quedó registrado en imágenes difundidas durante la jornada.

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A dos de los presuntos delincuentes, a quienes identificó como alias Risas y alias Valenciano, les dijo: “Este es Risas y este es Valenciano. Ese miedo que ustedes sienten hoy es el mismo miedo que sienten sus víctimas. 13 años robando, azotando a la gente se les acabó la fiesta. Bienvenidos a la Patria Milagro, van a saber lo duro que muerde el Tigre”.

Las declaraciones se conocieron durante una ofensiva de seguridad desplegada por la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación en Medellín, el Valle de Aburrá y otras subregiones de Antioquia. Según los primeros reportes, los procedimientos estaban dirigidos contra estructuras señaladas de cometer delitos como hurto, extorsión, homicidio y tráfico de estupefacientes.

Cabe resaltar que, a través de su cuenta de X, el mandatario entregó detalles de los resultados obtenidos durante los procedimientos y aseguró que la ofensiva contra las estructuras criminales continuaría en el departamento.

“¡El miedo cambió de bando en Medellín y Antioquia! ¡Continúa la ofensiva contra las estructuras narcoterroristas y criminales! ¡Y los resultados siguen creciendo!”, escribió.

De acuerdo con el balance divulgado por De la Espriella, con corte a las 6:30 de la mañana de este martes, se registraban 135 capturas, 153 allanamientos y 98 expulsiones. El presidente precisó que, para ese momento, se había procesado el 85 % de la información relacionada con los operativos.

De las 135 capturas reportadas, 54 se realizaron en flagrancia y 66 mediante orden judicial. El balance también incluyó 11 capturas de ciudadanos extranjeros y cuatro aprehensiones adicionales.

Sin embargo, el mandatario advirtió que los resultados todavía podían aumentar a medida que se consolidara la información de los procedimientos adelantados por las autoridades.

Del mismo modo, entre los resultados anunciados por el presidente también se encuentra la muerte de alias Primo Sangre, señalado como segundo cabecilla de las disidencias del Frente 36 de las Farc en Antioquia.

Según la versión entregada por De la Espriella, el hombre fue abatido por integrantes de la Policía Nacional después de oponer resistencia durante el operativo.

“¡1 narcoterrorista dado de baja, alias ‘Primo Sangre’, segundo cabecilla de las disidencias del Frente 36 de las Farc en Antioquia, quien fue abatido por nuestra Policía Nacional al oponer resistencia durante el operativo!”, señaló el mandatario en su publicación.

El reporte presidencial también dio cuenta de una notificación roja de Interpol, aunque no precisó la identidad de la persona requerida mediante este mecanismo internacional.

Finalmente, De la Espriella aseguró que las acciones continuarán contra las estructuras criminales, sus cabecillas, sus armas y sus finanzas.

“¡Que les quede claro a los criminales de Medellín y Antioquia: se les acabó la fiesta!”, escribió el mandatario, quien reiteró su mensaje de que no habrá territorios vedados para las autoridades.