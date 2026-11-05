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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Lucha contra las drogas

Comando Sur de EE. UU. publicó videos de operaciones contra el narcotráfico en Colombia y otros países de la región: "Presión implacable"

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Operación contra el narcotráfico - Foto: Comando Sur
Operación contra el narcotráfico - Foto: Comando Sur
El Comando Sur destacó que las operaciones terrestres, aéreas y marítimas lograron interrumpir redes ilícitas y rutas de tráfico utilizadas por los carteles de la droga.

Una serie de operaciones coordinadas entre Estados Unidos y países latinoamericanos ha propinado golpes significativos a organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico en la región, según informó el Comando Sur de Estados Unidos a través de sus redes sociales.

Las acciones, ejecutadas en el marco de la Coalición Anticartel de las Américas (A3C), involucraron a fuerzas de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Perú, en conjunto con entidades de Estados Unidos. Según el comunicado oficial, las operaciones "asestaron golpes decisivos a organizaciones criminales transnacionales y redes narcoterroristas desde Colombia hasta el Caribe".

El Comando Sur destacó que las operaciones terrestres, aéreas y marítimas lograron interrumpir redes ilícitas y rutas de tráfico utilizadas por los carteles de la droga. "Juntos, estamos defendiendo la soberanía y asegurando nuestro hemisferio", señaló la institución militar en su mensaje publicado este 5 de noviembre de 2026.

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La Coalición A3C representa un esfuerzo multilateral para combatir el narcotráfico en la región. Las operaciones involucraron la participación de múltiples agencias, incluyendo el Ministerio de Defensa de Colombia, las Fuerzas Militares colombianas, la Armada de Colombia, el Ministerio de Defensa de República Dominicana, las Fuerzas Armadas de Perú, la DEA estadounidense y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Este tipo de acciones coordinadas se ha intensificado en los últimos años como parte de la estrategia regional para desarticular las redes de narcotráfico que operan en América Latina y el Caribe.

Las operaciones recientes se enmarcan en la estrategia "Paz a través de la Fuerza" (Peace Through Strength), según indicó el Comando Sur en su comunicado. Esta aproximación busca ejercer "presión implacable" sobre los narcotraficantes mediante la cooperación internacional y el fortalecimiento de las capacidades militares y policiales de los países aliados.

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El Comando Sur no proporcionó detalles específicos sobre el número de capturas, incautaciones de drogas o embarcaciones decomisadas en estas operaciones recientes.

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