Trump pierde los estribos e insulta en vivo a un periodista por su apariencia: "Usted es asqueroso, póngase en forma, se ve como el infierno"

El Partido Republicano anunció que el presidente Donald Trump canceló dos mítines programados el fin de semana previo a las elecciones de mitad de mandato.

Esto a pocas horas de que el próximo 3 de noviembre los estadounidenses elijan a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernaciones.

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En lugar de los eventos en Kansas y en Iowa, Trump tendrá "mítines virtuales" en varios estados, dijo el Comité Nacional Republicano.

El partido del mandatario lucha en estas legislativas por mantener el control del Congreso mientras Trump ha pedido a sus partidarios que "piensen que estoy en la papeleta" pese a su bajo nivel de aprobación.

En medio de la tensión por los posibles resultados de esta nueva disputa electoral con los demócratas, el mandatario perdió los estribos en una declaración ante periodistas.

Un reportero lo cuestionó sobre la decisión de no ir a Kansas y asumió que se debía a cansancio o una situación de salud, lo que no cayó bien en el mandatario.

"¿Usted no va a Kansas? ¿Está cansado de viajar?", le dijo el periodista.

Inmediatamente Trump subió el tono y arremetió contra el comunciador. “Usted está enfermo. ¿Con quién está usted?”, dijo.

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“Estoy con Reuters, señor”, respondió el reportero.

Y Trump siguió: “Usted es un chico enfermo”.“Reuters es terrible, por cierto. ¿Puede imaginarlo? Mira a este chico, está muy mal. Mira lo mal que está”, decía mientras hacía contacto visual con otros periodistas presentes.

“Él viene a mí. ‘Señor, ¿usted no va a ir a Kansas?’. No voy a Kansas porque está muy bien (...) Voy a hacer un mitin virtual. Mañana lo haré en Florida", agregó.

“Él dice, ‘¿cuál es la razón por la que usted no va a Kansas?’ ¿Sabe cuál es la razón? No siento que tenga que ir a Kansas. Voy a Florida mañana y haré algo más si ocurre algo.

“‘Él dice, usted no va a Kansas, está bien?’, Usted me ha estado siguiendo durante dos semanas. Me siento perfecto. Usted es asqueroso”,

“Póngase en forma, se ve como el infierno. Gracias”, dijo y se retiró evidentemente molesto.