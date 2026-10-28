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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Abelardo de la Espriella

Fuerzas Militares de Colombia ejecutaron el sexto bombardeo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella durante la madrugada

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella - Foto AFP
El presidente confirmó la realización de esta operación por medio de su cuenta personal de X.

Las Fuerzas Militares confirmaron que, desde la madrugada de este miércoles 28 de octubre, las tropas del Comando de Operaciones Especiales (CCOES) llevan a cabo un nuevo bombardeo contra los grupos criminales.

Se trata de la sexta operación de alta precisión ordenada por el presidente Abelardo De la Espriella desde su llegada a la Casa de Nariño.

“Madrugada movida: hace unas pocas horas autoricé un bombardeo muy importante y estratégico. En el transcurso de la mañana daré los respectivos detalles. Y acabo de terminar la exitosa operación BOSUR-KRATOS. En un rato, publicaré vídeo de la misma”, afirmó el presidente.

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Según la información divulgada, sobre la medianoche, el jefe de Estado le dio la orden al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, de ejecutar el bombardeo, que se desarrolla de manera conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana.

Cabe resaltar que la semana pasada, las Fuerzas Militares ejecutaron su último bombardeo contra el ELN en Cauca, donde fueron abatidos diez integrantes del Frente de Guerra Suroccidental.

Entre los dados de baja aparece alias ‘Marcos Pacífico’, junto con otros nueve integrantes, en ese quinto bombardeo ordenado por el presidente Abelardo De la Espriella en Cauca.

Se trataba del segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, máximo jefe del Frente José María Becerra y responsable de dirigir tres frentes criminales en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Desde la madrugada de este jueves 22 de octubre, las tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia (CCOES) llevaron a cabo la operación de alta precisión contra un campamento del Frente de Guerra Suroccidental del ELN.

¿Quién era alias 'Marcos Pacífico'?

Según la información dada por las autoridades, su nombre era Neftalí Riascos Alegría, alias ‘Marcos Pacífico’, señalado como el principal cabecilla del ELN en el Cauca, quien venía sosteniendo una disputa territorial con las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, por el control de las economías ilegales en el Cañón del Micay.

Adicionalmente, era el segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, máximo jefe del Frente José María Becerra y responsable de dirigir tres frentes criminales en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Las investigaciones lo vinculan con hechos terroristas en el suroccidente del país, donde habría liderado atentados y ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.

Del mismo modo, habría ordenado a las estructuras que delinquen en la región cometer asesinatos, masacres y secuestros.

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Alias Marcos Pacífico habría infiltrado a miembros del ELN en las protestas sociales de 2022 para desatar una crisis de orden público en Cauca y Valle.

Cauca y Nariño son dos de las regiones que atraviesan una de las peores crisis de orden público debido a la escalada terrorista de los grupos criminales.

Si bien el principal accionar delictivo recae sobre las disidencias de las Farc, bajo las órdenes de alias Iván Mordisco, en los últimos años el Frente de Guerra Suroccidental del ELN ha tomado fuerza en la región.

Es así como esta disputa por el control ilegal del territorio ha desatado una serie de confrontaciones entre las estructuras, lo que ha derivado, además, en una crisis social.

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