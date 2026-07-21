Vinícius Jr. publica la imagen más cercana a su rostro en selfie que muestra dimensión de procedimiento al que se sometió tras el Mundial

Vinícius Júnior volvió a dejar ver su nueva imagen en redes sociales. El delantero brasileño publicó este martes una selfie en su cuenta de Instagram en la que muestra el rostro que ha estrenado durante sus vacaciones, acompañada por la canción Me fui de vacaciones, de Bad Bunny, en una publicación que rápidamente ha llamado la atención de sus seguidores.

Aunque no es la primera vez que el jugador aparece públicamente con su nueva apariencia, sí se trata de una de las publicaciones en las que más claramente se aprecia el cambio en su rostro.

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La imagen llega luego de que Vinícius se sometiera a un procedimiento estético de armonización del mentón, según reportan distintos medios, con el objetivo de redefinir el contorno de la mandíbula y mejorar la proporción de sus rasgos faciales.

El cambio está generando una gran conversación en redes sociales, donde los aficionados han comparado su aspecto actual con el que tenía antes del procedimiento. Su cambio estético se produce mientras el atacante del Real Madrid disfruta de sus vacaciones después de la participación de Brasil en el Mundial de 2026.

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La nueva imagen también vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que ha acompañado a Vinícius desde sus primeros años como futbolista profesional: las críticas y comentarios sobre su aspecto físico. El brasileño ha sido objeto de burlas y ataques relacionados con su apariencia a lo largo de su carrera, en ocasiones incluso provenientes de figuras del fútbol.

Entre esos episodios se recuerda una declaración atribuida a Neymar, quien en tono de broma llegó a señalar a Vinícius como el jugador más feo con el que había compartido vestuario. La frase, aunque planteada en un contexto de humor, forma parte de la larga lista de comentarios sobre el físico del atacante que han circulado durante los últimos años.

Ahora, convertido en una de las principales figuras del Real Madrid y del fútbol mundial, Vinícius parece tomarse con normalidad la atención producida su transformación. Su nueva selfie, acompañada por la música de Bad Bunny, se muestra al brasileño disfrutando de sus vacaciones y dejando que su renovada apariencia hable por sí misma.