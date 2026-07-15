Argentina logró nuevamente una remontada y se metió en la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra

La Selección de Argentina, acostumbrada a las remontadas en este Mundial 2026, logró darle la vuelta a un tenso partido ante la Selección de Inglaterra y se clasificó por segunda vez consecutiva a la final.

Los ganadores del Mundial de Catar 2022 ratificaron su favoritismo y remontaron ante el seleccionado británico en el estadio de Atlanta.

El primer tiempo transcurrió con más polémicas y faltas que con emociones, sin embargo, dejó una buena sensación sobre el impulso de ambas selecciones para buscar el triunfo.

El primer gol llegó en la segunda mitad tras una genialidad del delantero Morgan Rogers que, tras una buena jugada logró mandar un centro al área 'albiceleste' que Anthony Gordon convirtió en el 1-0.

El empate de la Selección Argentina, como en sus últimos partidos, llegó en la última parte. Enzo Fernández firmó un golazo al minuto 86 para la igualdad.

Pero la sorpresa llegó al minuto 90+1 con un golazo del recién ingresado Lautaro Martínez con el que Argentina logró darle la vuelta a un difícil partido.

Ahora la Selección de Argentina tendrá que enfrentar a España en la gran final del Mundial 2026, siendo la primera vez que se enfrentan en el último partido de la máxima cita del deporte rey.

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El esperado encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio en el estadio de Nueva Jersey/Nueva York.

Alineación de Argentina para jugar con Inglaterra:

Emiliano Martínez

Nicolás Tagliafico

Lisandro Martínez

Cristian Romero

Nahuel Molina

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Giuliano Simeone

Lionel Messi

Julián Álvarez

Alineación de Inglaterra para enfrentar a Argentina