La Velada del Año VI ya está aquí: estos son los 20 creadores que subirán al ring

La Velada del Año VI quedó lista para su sexta edición después de que los 20 participantes cumpliesen este viernes 24 de julio con el pesaje oficial , esto previo a una jornada que este sábado 25 será testigo de diez combates en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

El evento, organizado por el streamer español Ibai Llanos, se ha convertido en uno de los espectáculos más grandes del entretenimiento digital en español. Su fórmula combina boxeo amateur con creadores de contenido y personalidades de internet con presentaciones musicales, convirtiendo las peleas en el eje de un espectáculo que trasciende las plataformas de streaming.

En esta edición la cartelera contempla cinco combates masculinos y cinco femeninos, con participantes de distintos países y comunidades digitales.

La jornada comenzará con el enfrentamiento entre el español Edu Aguirre y el argentino Gastón Edul. Después de que Fabiana Sevillano se medirá con La Parce, streamer y creadora de contenido colombiano mientras que Clersss se enfrentará a Natalia MX. El cartel comenzará con el combate entre el argentino Lit Killah y el español Kidd Keo. Luego será el turno de Alondrissa y Angie Velasco, antes de que ViruZz vuelva al ring para enfrentar al argentino Gero Arias.

Entre los combates femeninos destaca de igual forma el duelo entre RoRo y Rivers, seguido por el enfrentamiento entre Marta Díaz y Tatiana Kaer.

La recta final de la noche estará protagonizada por dos de los cruces que más expectativa han generado. El español YoSoyPlex se enfrentará al salvadoreño Fernanfloo, mientras que IlloJuan y TheGrefg se medirán en combate con el que cerrará la cartelera.

El pesaje realizado este viernes funcionó como último paso antes de los enfrentamientos y permitió a los participantes completar el tradicional cara a cara antes de subir al cuadrilátero.

Esta instancia se ha convertido, además, en uno de los momentos de mayor exposición del evento, al anticipar las rivalidades y alimentar la expectativa de las comunidades de cada creador.

La Velada del Año VI se celebrará este sábado 25 de julio en Sevilla.

Con diez combates y 20 participantes, la edición de 2026 busca ampliar el alcance de un evento que desde su creación se ha convertido en los creadores digitales en protagonistas de un espectáculo deportivo y de entretenimiento seguido por millones de personas.

La cartelera completa está compuesta por Edu Aguirre vs. Gastón Edul; Fabiana Sevillano vs. La Parce; Clersss vs. Natalia MX; Lit Killah contra Kidd Keo; Alondrissa vs. Angie Velasco; ViruZz contra Gero Arias; RoRo contra ríos; Marta Díaz vs. Tatiana Kaer; YoSoyPlex vs. Fernanfloo; e IlloJuan contra TheGrefg.