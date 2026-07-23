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Jueves, 23 de julio de 2026
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Abelardo de la Espriella

"El que nunca ha dejado de proteger la vida": Abelardo De La Espriella confirmó al nuevo director de la Unidad Nacional de Protección con cinematográfica producción

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella - EFE.
Presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella - EFE.
Todos los funcionarios que harán parte del gabinete de Abelardo De La Espriella se posesionarán el próximo 7 de agosto.

Por medio de un video, el Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, dio a conocer el nombre de quien será el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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De La Espriella designó a Didier Blanco para este cargo, quien asumirá oficialmente a partir del próximo 7 de agosto. El presidente electo aseguró que es un hombre sencillo y firme, y que tendrá como reto recuperar la confiabilidad y la credibilidad de la UNP.

El hombre sencillo y firme que llega a recuperar la confiabilidad y la credibilidad en la UNP, a reivindicar el oficio del hombre de protección y restablecer los protocolos para cumplirlos a rajatabla”, precisó.

Asimismo, indicó que es un hombre que “va a acabar con los focos de corrupción”.

El que va a acabar con los focos de corrupción gracias a su conocimiento y experiencia en todos los niveles de la vocación de la prestación de seguridad y protección en Colombia”, agregó.

Del mismo modo, afirmó que estará al frente de una Unidad Nacional de Protección “renovada y reputada”.

Bienvenidos a la era de una UNP renovada y reputada, donde todas las vidas son importantes, donde se protegerá al ser humano sin ningún distingo y donde no se dejará de hacer ni una sola actividad para garantizar la seguridad, los derechos y la dignidad de todas las personas que hagan parte del sistema de protección en Colombia”, recalcó el equipo de prensa de la “Patria Milagro”.

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Todos los funcionarios que harán parte del gabinete de Abelardo De La Espriella se posesionarán el próximo 7 de agosto. Frente al debate sobre el lugar de la ceremonia, el presidente electo envió un mensaje al Senado, luego de que se aprobara el traslado del Congreso de la República para el acto de posesión.

“La democracia está hablando. La colaboración armónica entre los poderes públicos empieza por entender que la política importante y grande es la que resuelve los problemas de la gente pobre, las angustias de los más necesitados; la que define el acuerdo sobre lo fundamental que le he planteado al país: seguridad, salud, lucha contra la corrupción, descentralización, educación, oportunidades para los jóvenes, un Estado pequeño y eficiente, entre otros temas”, indicó De La Espriella por medio de X.

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