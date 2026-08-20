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Jueves, 20 de agosto de 2026
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Terremoto

En video quedó registrada la valiente reacción en vivo de presentadora en medio de terremoto que sacudió a Perú

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Perú - Canva y redes
Terremoto en Perú - Canva y redes
A pesar de que las personas iban saliendo del lugar, la mujer se quedó en la transmisión y hasta tuvo tiempo de mostrar los elementos que deben tener a la mano en la maleta de emergencia.

El terremoto de magnitud entre 6,7 y 7,2 en Perú quedó registrado en vivo por la periodista Katyusca Torres Aybar, de la radio local ‘Exitosa’, quien se quedó en su lugar de trabajo hasta que cesó el movimiento.

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La valiente reacción de Torres Aybar ha sido aplaudida en redes sociales, después de que se difundiera el manejo que dio al angustiante momento desde su labor. En las imágenes se ve a la periodista transmitiendo tranquilidad a la audiencia para reaccionar de la mejor manera al sismo, mientras sus compañeros evacuaban el lugar.

“Le pedimos a la población que mantenga la calma. Sabemos que esto ya ha ocurrido durante la semana”, empezó diciendo Katyusca Torres.

A pesar de que las personas iban saliendo del lugar, la mujer se quedó en la transmisión y hasta tuvo tiempo de mostrar los elementos que deben tener a la mano en la maleta de emergencia.

“Hay que tener ya preparada la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Le pedimos a la población que ejecute lo que ya ha preparado”, agregó la periodista, haciendo énfasis en el protocolo que se debe seguir durante un temblor.

Asimismo, durante la transmisión, la periodista comentó acerca de las personas que estaban saliendo y confirmó que el movimiento se sentía muy fuerte.

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“Comprendemos que los invitados se retiran para salvaguardar su integridad. Está durando todavía, sentimos este movimiento. La experiencia nos tiene que demostrar que tenemos que estar tranquilos”, agregó.

Cabe resaltar que el terremoto registrado en Perú, según información preliminar y por lo que pudo verse en la transmisión, duró más de un minuto, similar a lo que ocurrió el pasado 10 de agosto en Colombia, donde varias zonas del país cafetero quedaron muy afectadas.

Finalmente, se aclara que el fuerte temblor, que tuvo como epicentro Parinacochas, Ayacucho, y que, según información oficial, aún no ha dejado víctimas fatales. Asimismo, se ha descartado una alerta de tsunami en el litoral peruano y también en Colombia.

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