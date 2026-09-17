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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Sorpresa en la lista de los barrios más atractivos del planeta: en el top 10 hay uno de Sudamérica

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia: Canva
Foto de referencia: Canva
El ranking valora criterios de gastronomía, vida nocturna, negocios independientes, habitabilidad y espíritu comunitario.

La revista TimeOut publicó su esperada lista anual de los barrios más atractivos del planeta. La selección refleja cómo las ciudades han evolucionado tras la pandemia, con comunidades locales recuperando protagonismo.

El ranking fue elaborado por una red global de expertos locales del portal, quienes nominaron vecindarios según criterios de gastronomía, vida nocturna, negocios independientes, habitabilidad y espíritu comunitario.

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Un panel editorial realizó la selección final entre cientos de propuestas.

La sorpresa del ranking de este año es que Latinoamérica aparece en el top 10 con una sola mención.

La lista la lidera Jongno 3-ga, ubicado en el centro de Seúl, que destaca por su renacimiento nocturno impulsado por puestos callejeros de comida que atraen multitudes jóvenes desde las 5 de la tarde.

El barrio también alberga Ikseon-dong, con sus tradicionales hanoks convertidos en cafés temáticos, y Seosulla-gil, una calle tranquila con talleres artesanales, joyerías y bares sofisticados.

En segundo lugar aparece L'Ocean District en Rabat, Marruecos, un vecindario costero en plena transformación urbana que combina tradición local con nuevos espacios culturales.

Le sigue Neos Kosmos en Atenas, Grecia, un barrio que equilibra tabernas tradicionales con restaurantes contemporáneos y el centro cultural Onassis Stegi.

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La lista de top 10 incluye representación latinoamericana pero solo con Colombia como protagonista. Chapinero Alto en Bogotá ocupa el séptimo puesto, descrito como un distrito progresista con vibrante escena culinaria y creativa.

Sin embargo, después del top principal sí hay más menciones a barrios latinoamericanos.

Laranjeiras en Río de Janeiro figura en el puesto 17, destacando por su reciente revitalización cultural con la reapertura del Cine Carioca José Wilker. Chacagiales en Buenos Aires aparece en el lugar 22, reconocido por sus cafés independientes, bares de vino y espacios culturales.

Estados Unidos pone varios vecindarios en el conteo. Chinatown en Los Angeles alcanzó el cuarto puesto gracias a nuevos restaurantes como Firstborn y espacios culturales renovados. Financial District en Nueva York llegó al puesto 28, mostrando su transformación de centro financiero a vecindario residencial vibrante.

El análisis editorial subraya que los barrios céntricos experimentan un renacimiento, con nuevos locales de música, galerías y cafés atrayendo trabajadores híbridos y turistas.

Grace Beard, editora de viajes de Time Out, explicó que la selección refleja cómo "nuestros vecindarios inmediatos siguen siendo fundamentales" mientras "el centro de la ciudad vive un renacimiento" seis años después de la pandemia.

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Otros vecindarios destacados incluyen Koenji en Tokio (puesto 8), conocido por su resistencia a la gentrificación; Russafa en Valencia (puesto 11), con su mezcla de bares modernos y bodegas tradicionales; y Humayunpur en Delhi (puesto 16), famoso por su gastronomía del noreste de India y vibrante comunidad asiática.

Así quedó el top 10:

1. Jongno 3-ga, Seoul

2. L’Ocean District, Rabat

3. Neos Kosmos, Athens

4. Chinatown, Los Angeles

5. Govanhill, Glasgow

6. Kitakagaya, Osaka

7. Chapinero Alto, Bogotá

8. Koenji, Tokyo

9. Downtown, St. Catharines

10. Esquilino, Rome

 

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