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Balón de Oro

"Es amigo de Kylian": así fue la directa respuesta de Lamine Yamal por ser excluido de podio de mejores jugadores del mundo hecho por el actual ganador del Balón de Oro

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal | Foto: EFE
Yamal, tras el comentario que despertó risas entre los reporteros, manifestó que “no le importa” su ausencia de la lista del vigente ganador del prestigioso premio.

El atacante español Lamine Yamal, quien en años recientes se ha convertido en uno de los referentes del fútbol de su país y en específico del Barcelona, reaccionó al ser cuestionado sobre un escalafón de mejores futbolistas que según un periodista fue hecho por el actual ganador del Balón de Oro, el francés Ousmane Dembelé.

El periodista le reseñó al joven y talentoso futbolista, de apenas 19 años, que Dembelé no lo incluyó en el podio de los tres mejores jugadores del planeta.

“Es amigo de Kylian”, respondió con ironía el volante ofensivo quien recientemente ganó la Copa del Mundo con la selección española.

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Yamal, tras el comentario que despertó risas entre los reporteros, manifestó que “no le importa” su ausencia de la lista del vigente ganador del Balón de Oro y confirmó que se siente contento “con el año” que ha hecho.

“Todas las veces que los he enfrentado a los dos juntos les habré caído mal por algo. Es normal, me llevo muy bien con Ousmane, entiendo que debe poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho”, aseveró.

Seis jugadores de la selección española campeona del Mundo, los franceses Ousmane Dembélé -ganador en 2025- y Kylian Mbappé, además de la leyenda Lionel Messi figuran entre los 30 jugadores nominados para el Balón de Oro 2026, desveló la revista France Football este martes.

Además de Dembélé, otros siete jugadores del Paris SG, vigente doble campeón de Europa, aspiran al trofeo: Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos y Willian Pacho.

Fabián Ruiz también formó parte de la selección española campeona del Mundo el 19 de julio en Nueva Jersey. Le acompañan en la lista Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Ferran Torres y Marc Cucurella.

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Lionel Messi, ocho veces coronado con el Balón de Oro a lo largo de su carrera y finalista del Mundial con Argentina tras completar un torneo impresionante, aspira a un noveno galardón.

Entre las sorpresas se encuentran el veterano senegalés Sadio Mané (Al-Nassr) y el mexicano Julián Quiñones (Al-Qadsiah FC). El trofeo se entregará este año en Londres, el 26 de octubre.

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