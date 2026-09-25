El régimen chavista ordena levantar restricciones contra varios portales web en Venezuela

Este viernes 25 de septiembre, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, ordenó levantar restricciones contra varios portales web en Venezuela.

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Así lo confirmó a través de un comunicado el ministro para la Comunicación e Información del régimen, Miguel Pérez Pirela.

"La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido con beneplácito los aportes de los distintos espacios de diálogo que avanzan en el país: entre la delegación del Gobierno Nacional y los exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015, además del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática", se lee en la circular.

"En atención a este esfuerzo conjunto, la jefe de Estado ordenó levantar las medidas administrativas de un grupo de plataformas y portales web", continúa la notificación.

"Con esta medida, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reafirma su compromiso con el derecho a la diversidad de pensamiento y aspira a que la comunicación en el país esté comprometida con el interés nacional y con el derecho a la información veraz y oportuna del pueblo venezolano", añade.

La medida se produce luego de que la sucesora del dictador Nicolás Maduro llegara a Venezuela procedente de Estados Unidos, donde se reunió con Donald Trump y participó en la Asamblea General de Naciones Unidas.