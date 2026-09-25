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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Régimen venezolano

El régimen chavista ordena levantar restricciones contra varios portales web en Venezuela

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Hombre escribiendo en un ordenador / Comunicado del régimen venezolano - Fotos: Pexels / X
Hombre escribiendo en un ordenador / Comunicado del régimen venezolano - Fotos: Pexels / X
Así lo confirmó a través de un comunicado el ministro para la Comunicación e Información del régimen, Miguel Pérez Pirela.

Este viernes 25 de septiembre, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, ordenó levantar restricciones contra varios portales web en Venezuela.

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Así lo confirmó a través de un comunicado el ministro para la Comunicación e Información del régimen, Miguel Pérez Pirela.

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"La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido con beneplácito los aportes de los distintos espacios de diálogo que avanzan en el país: entre la delegación del Gobierno Nacional y los exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015, además del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática", se lee en la circular.

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"En atención a este esfuerzo conjunto, la jefe de Estado ordenó levantar las medidas administrativas de un grupo de plataformas y portales web", continúa la notificación.

"Con esta medida, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reafirma su compromiso con el derecho a la diversidad de pensamiento y aspira a que la comunicación en el país esté comprometida con el interés nacional y con el derecho a la información veraz y oportuna del pueblo venezolano", añade.

La medida se produce luego de que la sucesora del dictador Nicolás Maduro llegara a Venezuela procedente de Estados Unidos, donde se reunió con Donald Trump y participó en la Asamblea General de Naciones Unidas.

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