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Viernes, 18 de septiembre de 2026
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Barbie

La nueva Barbie no es una mujer: la marca sorprende con una figura "esculpida a imagen y semejanza" de un reconocido cantante

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Barbie (AFP)
Barbie (AFP)
El primer hombre famoso en hacer parte de la marca fue el basquetbolista LeBron James.

La reconocida marca de muñecas Barbie presentó a su nueva e inesperada figura basada en un hombre real.

Se trata de Lenny Kravitz, el afamado cantante neoyorquino de 62 años que sigue vigente en el mundo del entretenimiento y la moda.

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El muñeco Ken de Lenny Kravitz ya está a la venta por un valor de $70 dólares bajo una línea especializada de la empresa de juguetes.

"Barbie celebra el talento único y la influencia duradera del legendario artista multifacético Lenny Kravitz. Cantante, compositor, músico, productor discográfico, actor y diseñador galardonado, Kravitz ha dedicado décadas a construir un universo creativo propio, donde la música, la moda, el arte y la individualidad llevan inconfundiblemente su sello", dijo la compañía.

Esta nueva figura hace parte de Kenbassadors, una línea de la serie Barbie Signature que homenajea a figuras masculinas influyentes y referentes culturales que generan un cambio positivo en la sociedad.

"Esculpida a su imagen y semejanza, luce un atuendo inspirado en su característico estilo durante su más reciente gira mundial, que incluye una camiseta de malla color bronce con cuello drapeado, jeans de pierna acampanada, cinturón con estoperoles, botas, lentes de sol y sus emblemáticas rastas", agrega la marca resaltando el inconfundible estilo del icono musical.

"Del escenario a la pantalla y más allá, Lenny Kravitz continúa dejando una huella imborrable en la cultura. Las leyendas reconocen a las leyendas. Incluye base para exhibición y Certificado de Autenticidad", dijo Mattel.

Kravitz fue elegido por su trayectoria artística, en la que "ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo, ha roto récords en la industria y ha sido reconocido por sus duraderas contribuciones e influencia en la música".

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Kravitz es apenas la segunda celebridad en tener su propia figura de la marca. El primer famoso en hacer parte de Kenbassadors fue el basquetbolista LeBron James.

El jugador de la NBA fue lanzado por Mattel en abril de 2025 y se convirtió en el primer hombre real en tener su propia figura de Ken.

Foto: Barbie/Mattel
Foto: Barbie/Mattel
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