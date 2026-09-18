Mujer que aseguró haber tenido un romance con J Balvin se pronuncia tras ruptura del cantante colombiano con Valentina Ferrer

Melanie Pavola, la influencer mexicana que en el pasado aseguró públicamente haber mantenido un romance con J Balvin, volvió a llamar la atención en redes sociales tras la confirmación de la separación del cantante y Valentina Ferrer. En esta oportunidad, la joven se dirigió directamente a la modelo argentina para ofrecerle disculpas.

A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió un mensaje dirigido a Ferrer, acompañado de una imagen relacionada con el movimiento feminista. En la publicación también hizo referencia a las críticas que había recibido por sus anteriores declaraciones.

“Discúlpame, estás hermosa y te mereces lo mejor, que Dios te bendiga. Solo dije la verdad, a las dos nos mintieron”, escribió Pavola.

El mensaje fue publicado después de que Valentina Ferrer confirmara el fin de su relación con J Balvin. La modelo explicó que ambos habían decidido tomar caminos separados y aseguró que el bienestar de su hijo Río seguiría siendo una prioridad para los dos.

¿Qué había dicho Melanie Pavola sobre J Balvin?

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El nombre de Melanie Pavola volvió a aparecer tras la separación debido a las declaraciones que había hecho anteriormente sobre el cantante.

La influencer mexicana afirmó que sostuvo un romance con J Balvin entre 2020 y 2021. Tiempo después, según versiones difundidas por medios de entretenimiento, volvió a referirse al supuesto vínculo mientras Valentina Ferrer estaba embarazada.

Hasta el momento, ni J Balvin ni Ferrer han confirmado públicamente que Pavola haya sido una tercera persona durante su relación ni que sus declaraciones hayan tenido alguna relación con la reciente separación.

Tras conocerse la ruptura, Pavola también publicó otros mensajes dirigidos a Ferrer que generaron críticas en redes sociales. En ellos cuestionó algunos aspectos de la relación de la modelo con el cantante y realizó comentarios relacionados con su papel como madre de Río.

Horas más tarde, la influencer publicó el mensaje en el que ofreció disculpas a Ferrer. Sin embargo, sus palabras también provocaron opiniones divididas entre sus seguidores: mientras algunos interpretaron el mensaje como una disculpa sincera, otros consideraron que podía tratarse de un comentario sarcástico.