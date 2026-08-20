Fuerte sismo de magnitud entre 6,7 y 7,2 sacudió a Perú: el Instituto Nacional de Defensa Civil dio parte de afectaciones

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el general Luis Vásquez, ofreció a la prensa peruana un primer reporte sobre las afectaciones que deja el terremoto que se presentó este jueves en su país.

El dato más importante de este primer reporte de Vásquez es que no se han registrado muertos.

“Afortunadamente hasta el momento no han registrado ni han reportado ningún daño a la salud de las personas”, expresó en entrevista con el medio local Exitosa.

El general aseveró “en el distrito de Pullo, provincia de Parinacochas, se reportaron doce viviendas y una posta de salud afectadas”.

Asimismo, en la localidad de Puquio se identificaron ocho casas con daños, mientras que en Coracora se registraron dos lesionados por caídas ocurridas “a la hora de tratar de evacuar”.

El general hizo un llamado a la calma y recordó que definir una ruta de evacuación en familia es clave en caso de que pase un sismo “que no se puede predecir”.

Un fuerte sismo sacudió este jueves varias regiones del sur de Perú a las 13H00 locales (18H00 GMT), sin que todavía se reporten daños o víctimas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) que estimó que el movimiento fue de 6,7.

El epicentro ocurrió en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el sureño departamento de Ayacucho, unos 791 kilómetros al sureste de la capital Lima, con una profundidad de 66,6 kilómetros, según el USGS.

El Instituto Geofísico de Perú estimó una magnitud de 7,2 y una profundidad de 108 kilómetros.

Según imágenes difundidas por medios locales, rocas y tierras se desprendieron de las partes altas de los cerros que rodean la pequeña Coracora, en Ayacucho, la ciudad más cercana al epicentro de unos 10.000 habitantes.