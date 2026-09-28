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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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La Guaira

Encuentran más cadáveres en Caraballeda, La Guaira: el régimen venezolano sigue sin actualizar la cifra de fallecidos

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Una persona espera bajo los escombros en un edificio afectado por el doble terremoto del 24 de junio, en Caraballeda, La Guaira (Venezuela) - Foto: EFE
Una persona espera bajo los escombros en un edificio afectado por el doble terremoto del 24 de junio, en Caraballeda, La Guaira (Venezuela) - Foto: EFE
El pasado jueves 24 de septiembre se cumplieron tres meses de los devastadores terremotos que enlutaron al pueblo venezolano.

Durante las últimas horas, varios voluntarios han hallado cadáveres entre los escombros del conjunto Residencias Caribe en Caraballeda, La Guaira.

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Según reportes, grupos rescatistas como los Cascos Rojos continúan con la extracción de cadáveres.

Las labores en la zona son complejas debido a que la edificación de 12 pisos sufrió un grave desplazamiento y colapso.

Por su parte, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

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El pasado jueves 24 de septiembre se cumplieron tres meses de los devastadores terremotos que enlutaron al pueblo venezolano.

Diferentes organizaciones humanitarias denuncian que miles de damnificados en Venezuela siguen desamparados y enfrentan un escaso acompañamiento institucional.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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