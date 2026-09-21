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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Mérida

Nevada cubre el Pico Espejo y transforma las montañas de Mérida, Venezuela, en un paisaje blanco

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Nevada cubre el Pico Espejo (Mérida, Venezuela) - Fotos: X
Nevada cubre el Pico Espejo (Mérida, Venezuela) - Fotos: X
El episodio meteorológico ocurrió a una altitud superior a los 4.765 metros sobre el nivel del mar, mientras que las temperaturas descendieron hasta los -2 °C.

El Pico Espejo, en el estado Mérida, Venezuela, amaneció el pasado domingo cubierto por una intensa capa de nieve.

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Tal situación dejó una postal de ensueño: un paisaje completamente escarchado en uno de los puntos más altos del país suramericano.

Las imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud de la nevada, que cubrió las montañas de Mérida.

La nieve también alcanzó la quinta y última estación del Sistema Teleférico Mukumbarí, donde quedaron cubiertas las pasarelas de cristal y el monumento dedicado a la Virgen de las Nieves.

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El episodio meteorológico ocurrió a una altitud superior a los 4.765 metros sobre el nivel del mar, mientras que las temperaturas descendieron hasta los -2 °C.

A las bajas temperaturas se sumaron la neblina y los fuertes vientos, condiciones que contribuyeron a cubrir de blanco la mencionada zona.

Aunque las imágenes pueden resultar sorprendentes debido al clima predominantemente tropical de Venezuela, las nevadas forman parte de los fenómenos característicos de las zonas más elevadas de los Andes venezolanos.

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La temporada de nieve en los picos de Mérida se concentra principalmente entre los meses de junio y septiembre.

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