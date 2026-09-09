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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Sismo

El régimen de Venezuela tiene más de dos semanas que no emite un balance respecto a las víctimas fatales y otras afectaciones tras el doblete sísmico

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Estructuras colapsadas en La Guaira (Venezuela) por los terremotos - Foto: EFE
Estructuras colapsadas en La Guaira (Venezuela) por los terremotos - Foto: EFE
El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas.

El régimen venezolano tiene más de dos semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

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Hace exactamente 16 días (lo que equivale a 2 semanas y 2 días), la "administración interina" de Venezuela en cabeza de Delcy Rodríguez no se pronuncia al respecto.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas.

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Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

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Aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Según estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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