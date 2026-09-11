Hermano del militar asesinado Ronald Ojeda habla sobre la presunta implicación de Diosdado Cabello

La fiscalía de Chile investiga la implicación de Diosdado Cabello, el número dos del régimen venezolano, como quien ordenó el secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda. Hay 32 implicados del Tren de Aragua y "los Piratas de Aragua", 26 imputados en Chile y seis con órdenes de detención que permanecen en Venezuela. El 28 de agosto fueron extraditados dos cabecillas. Rafael Gámez, "El Turko", desde Estados Unidos, y Luis Carrillo Ortiz, "el gocho", desde Colombia por orden de Abelardo de la Espriella.