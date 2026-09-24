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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Damnificados

Se cumplen tres meses de los terremotos en Venezuela: miles de damnificados siguen desamparados

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Edificio colapsado tras el doblete sísmico registrado en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Edificio colapsado tras el doblete sísmico registrado en Venezuela - Foto de referencia: EFE
De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

Este jueves 24 de septiembre se cumplen tres meses de los devastadores terremotos que enlutaron al pueblo venezolano.

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Diferentes organizaciones humanitarias denuncian que miles de damnificados en Venezuela siguen desamparados y enfrentan un escaso acompañamiento institucional.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

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Asimismo, cabe decir que el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Según estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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