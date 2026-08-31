El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé lluvias con actividad eléctrica en gran parte de Venezuela y proyecta la llegada de nuevas ondas tropicales.

VEA TAMBIÉN El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informa que polvo del Sahara llegará a Venezuela entre el 25 y el 28 de agosto o

Este lunes 31 de agosto, Inameh indicó que se desplaza el remanente de la onda tropical número 43 por el occidente del mar Caribe, la cual interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical.

Hasta el momento, el paso consecutivo de múltiples ondas tropicales ha causado estragos en diferentes ciudades del país.

VEA TAMBIÉN Intensas lluvias en Caracas dejan cinco personas fallecidas y 173 incidencias, según la alcaldesa del municipio Libertador o

En cuanto a la capital, Caracas, las lluvias han dejado al menos cinco personas fallecidas y 173 incidencias, según informó la alcaldesa chavista del municipio Libertador, Carmen Meléndez.

Mientras el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez habla de “atención” y “despliegues”, la realidad en las comunidades es otra.

Expertos añaden que las intensas lluvias en Venezuela se deben principalmente a la interacción simultánea de tres factores meteorológicos y climáticos.

VEA TAMBIÉN Técnico de Corpoelec perdió la vida al recibir descarga eléctrica mientras instalaba transformador en el estado Bolívar o

Entre ellos: la activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el paso continuo de ondas tropicales y los efectos del calentamiento global.