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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Inameh prevé lluvias con actividad eléctrica en gran parte de Venezuela y proyecta la llegada de nuevas ondas tropicales

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Una mujer camina bajo la lluvia, en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Una mujer camina bajo la lluvia, en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Mientras el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez habla de "atención" y "despliegues" en medio de la emergencia provocada por las fuertes precipitaciones, la realidad en las comunidades es otra.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé lluvias con actividad eléctrica en gran parte de Venezuela y proyecta la llegada de nuevas ondas tropicales.

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Este lunes 31 de agosto, Inameh indicó que se desplaza el remanente de la onda tropical número 43 por el occidente del mar Caribe, la cual interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical.

Hasta el momento, el paso consecutivo de múltiples ondas tropicales ha causado estragos en diferentes ciudades del país.

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En cuanto a la capital, Caracas, las lluvias han dejado al menos cinco personas fallecidas y 173 incidencias, según informó la alcaldesa chavista del municipio Libertador, Carmen Meléndez.

Mientras el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez habla de “atención” y “despliegues”, la realidad en las comunidades es otra.

Expertos añaden que las intensas lluvias en Venezuela se deben principalmente a la interacción simultánea de tres factores meteorológicos y climáticos.

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Entre ellos: la activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), el paso continuo de ondas tropicales y los efectos del calentamiento global.

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