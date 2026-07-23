Hartos de los problemas eléctricos, habitantes de Falcón, Venezuela, protestaron en la intercomunal Coro-Punto Fijo

La noche del pasado miércoles 22 de julio, varios habitantes del sector Ciudad Federación, en Punto Fijo, estado Falcón, protestaron en la intercomunal Coro-Punto Fijo para exigir el reemplazo de un transformador, ya que tienen un mes con problemas eléctricos en la zona.

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La manifestación ocurrió tras cumplirse 30 días sin un transformador operativo, lo que dejó a cientos de familias sin el servicio eléctrico adecuado.

La concentración interrumpió el tránsito vehicular en la mencionada arteria vial, reflejando el descontento de la comunidad ante la falta de soluciones por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

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Las manifestaciones por fallas en los servicios públicos se han intensificado en la región.

Paralelamente, en días recientes también se reportaron cierres en la carretera nacional Falcón-Zulia a la altura de Zazárida por inestabilidad eléctrica, y en la vía Morón-Coro por fallas hídricas.

Esta parte de la población venezolana asegura que mantendrá la presión de calle hasta recibir respuestas concretas y equipos de repuesto.

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

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Mientras que Caracas (la capital) suele mantenerse parcialmente "priorizada", las regiones occidentales, andinas y centrales sufren planes de "administración de carga" extremos y fluctuaciones severas a diario.