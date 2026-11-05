Encuentran miles de tarántulas en aeropuerto de importante ciudad latinoamericana que iban como contrabando hacia Alemania

Más de 3.000 tarántulas fueron incautadas en el aeropuerto de Lima antes de que pudieran ser introducidas de contrabando en Alemania, según informaron las autoridades peruanas este jueves.

Según el Servicio Nacional Forestal y de Vida Silvestre (SERFOR), las arañas estaban escondidas en calcetines sucios que se encontraban en tres maletas que llevaban dos alemanes y un ciudadano polaco.

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Durante una inspección aduanera rutinaria, los agentes notaron un movimiento inusual dentro del equipaje.

"Nos dimos cuenta de que algunos se movían. Había pequeños y grandes", dijo Cora Suárez, técnica de control de fauna silvestre de SERFOR.

Según Suárez, una sola tarántula puede venderse por unos 500 euros en Europa. Esto supone un posible tráfico de especies silvestres por valor de 1,5 millones de euros en un solo viaje.

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Según Suárez, los arácnidos ocultos, procedentes de varias regiones del país, se encontraron en diferentes etapas de desarrollo, desde huevos y crías hasta adultos.

Según SERFOR, los europeos acusados ​​de traficar con las tarántulas fueron detenidos por la policía especializada en delitos medioambientales y se enfrentarán a un proceso penal.

El tráfico ilegal de especies silvestres es una actividad delictiva muy lucrativa que genera alrededor de 20 mil millones de dólares anuales en todo el mundo, según Interpol.

Este tipo de tráfico ilegal se encuentra entre las principales causas de la pérdida de biodiversidad en el planeta.