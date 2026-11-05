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Jueves, 05 de noviembre de 2026
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Secuestros del ELN

ELN confirma el secuestro de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja y lanza una grave amenaza ante cualquier intento de rescate

noviembre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
ELN confirma secuestro de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja-Foto ilustración canva
ELN confirma secuestro de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja-Foto ilustración canva
A través de un comunicado, la estructura armada ilegal reconoció la retención de la oficial del Ejército Nacional en el municipio de Saravena, mientras las autoridades nacionales exigen su liberación inmediata sin condiciones.

El autodenominado Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó este jueves, a través de un comunicado oficial, la retención de la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, integrante del Cuerpo Élite de Inteligencia de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con el pronunciamiento de la organización criminal, la oficial fue interceptada el pasado 4 de noviembre en la región oriental del país, en una acción perpetrada por unidades especializadas de dicha estructura terrorista bajo el argumento de labores de control e inteligencia urbana.

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En el mismo pronunciamiento, el grupo armado ilegal lanzó una abierta advertencia contra las instituciones del Estado, con la responsabilización directa del Gobierno nacional por las consecuencias que puedan derivarse de cualquier operación militar de rescate destinada a devolver la libertad a la uniformada.


Asimismo, la estructura criminal intentó justificar el secuestro mediante su atribución a los “rigores de la guerra” y aseguró de forma infundada que se le respetarán sus derechos fundamentales.

La confirmación de este acto criminal se produce en un escenario donde el Estado colombiano, bajo los lineamientos de firmeza institucional y persecución implacable de la criminalidad, reafirma su autoridad para combatir y desarticular a los grupos armados al margen de la ley.

La captura de un miembro del Cuerpo Élite de Inteligencia representa un hecho de extrema gravedad en el contexto del conflicto armado colombiano. Esta unidad militar se caracteriza por realizar labores especializadas de recopilación de información y operaciones estratégicas contra las redes terroristas.

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El caso ha generado exigencias categóricas desde diversos sectores para que la subteniente sea liberada de manera inmediata y sin condiciones. Las autoridades militares mantienen el despliegue operativo necesario para garantizar la seguridad y propiciar el rescate seguro de la oficial.

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