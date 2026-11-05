Presidente latinoamericano se reunió con el presidente del Real Madrid en el Santiago Bernabéu e intercambiaron camisetas

Este jueves, el presidente de la República de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, visitó el Santiago Bernabéu y se reunió con el presidente del club blanco, Florentino Pérez.

La Presidencia hondureña compartió detalles del encuentro en Madrid, España:

"El presidente Nasry Asfura visitó el estadio Santiago Bernabéu, donde fue recibido por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid".

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Según el gobierno hondureño, Asfura y Pérez "conversaron sobre el fortalecimiento de las academias deportivas del club en Honduras para generar oportunidades de formación para niños y jóvenes".

"Como parte del encuentro, intercambiaron camisetas de la Selección de Honduras y del Real Madrid, esta última personalizada con el número uno para el mandatario hondureño", agregó la Presidencia.

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Por su parte, el club merengue dedicó un espacio en su página web sobre el encuentro en el estadio.

"El presidente de la República de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, visitó el Santiago Bernabéu. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le recibió en el palco de honor de nuestro estadio y le obsequió con una camiseta personalizada con el dorsal número 1 y con una réplica en plata del estadio Santiago Bernabéu", dijo el club.

Asimismo, en la web del equipo español fueron publicadas varias fotografías de la reunión.