Enner Valencia envió un mensaje de apoyo a Venezuela en medio de los festejos por la clasificación de Ecuador en el Mundial

Contra todos los pronósticos, Ecuador venció 2-1 a la clasificada Alemania este jueves a las afueras de Nueva York y obtuvo el pase a dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

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En su primera victoria contra los tetracampeones mundiales, la Tricolor ganó desde atrás gracias a anotaciones de Nilson Angulo (9') y Gonzalo Plata (77') en el MetLife Stadium en East Rutherford.

Leroy Sané (2') puso adelante a la Mannschaft, que llegó a Nueva Jersey con el pase y el liderato del Grupo E asegurados. Ecuador, en tanto, avanzará como uno de los ocho mejores terceros.

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El paso a la siguiente ronda hizo vibrar de emoción a los ecuatorianos en las tribunas y en la cancha, pues los futbolistas festejaron a rabiar, pero en medio de los festejos, Enner Valencia, uno de los referentes del equipo, tuvo un momento para pensar en la tragedia que vive Venezuela tras los potentes terremotos y les envió un mensaje.

“En toda Venezuela seguro hay muchos ecuatorianos, les enviamos muchos saludos y mucha fuerza, damos nuestro apoyo desde acá. Sabemos como la gente sufre con esto, lo hemos vivido muchas veces en Ecuador y como nos toque vamos a tratar de ayudar a todo el pueblo de Venezuela”, dijo el delantero en la zona mixta.

La emoción en Ecuador por esta clasificación es total y su presidente, Daniel Noboa, decretó día feriado este viernes para que los festejos no se detengan por el logro de la selección.

"Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero". Y anunció "¡Mañana, feriado!". Los ecuatorianos tendrán tiempo de festejarlo.