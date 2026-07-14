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Timochenko
Programa: El Informativo

Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que 'Timochenko' "merece estar preso de por vida"

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
"Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las Farc siguen impunes", afirmó el mandatario electo, tras conocerse que Londoño obtuvo un permiso especial de la JEP para asistir a un evento político en España.

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