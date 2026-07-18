El número de goles que debe marcar Messi para superar a Mbappé y convertirse en el máximo goleador de los mundiales

Faltan pocas horas para el duelo futbolístico entre Argentina y España, en el que se conocerá el nuevo ganador del Mundial 2026, pero también se conocerán cifras y récords en la historia de este importante campeonato como el máximo goleador de los mundiales.

Tras el partido que se disputó este sábado para conocer el tercer y cuarto lugar, Inglaterra venció 6-4 a Francia en un partido que ha sido aplaudido por la audiencia. Entre la cantidad de goles que se vieron en el encuentro, el aclamado jugador Kylian Mbappé obtuvo el récord de número de anotaciones en el Mundial, situación que pone en un desafiante escenario al astro argentino Lionel Messi.

El francés obtuvo el récord de 22 goles luego de anotar un doblete en contra de los ingleses, un récord que lo pone como uno de los grandes favoritos para llevarse la Bota de Oro del Mundial 2026 con diez anotaciones durante los encuentros que participó.

TE PUEDE INTERESAR:

La tarea de Mbappé terminó en este mundial, pero Messi tiene la oportunidad de superar este récord durante la final de La Copa. Actualmente, Messi tiene un récord de 8 goles anotados en el campeonato, es decir que necesita anotar tres goles (un hat-trick) para llevarse la preciada Bota de Oro.

VEA TAMBIÉN ¿España o Argentina? Llegó la hora del duelo imperdible por la final del Mundial 2026 o

Si llegado el caso, el astro argentino empata a Mbappé, es la FIFA la que define quien se quedará con el récord evaluando asistencias otorgadas y minutos jugados durante este mundial.

La cuenta matemática aún no se ha definido, pero Messi debe estar enfocado en llevar a Argentina a repetir el título como ganadores de la Copa Mundial de la FIFA, una curiosa situación que tendrá a los aficionados y apostadores al borde de la silla a la expectativa sobre estos resultados.

Durante su carrera, Messi ha logrado obtener 6 Botas de Oro, pero no ha obtenido este preciado trofeo en un mundial. En Qatar, precisamente se llevó el premio Kylian Mbappé, quien anotó 8 goles, mientras el argentino le pisó los talones con 7 anotaciones.

Por su parte en el mundial de 2014, Messi se quedó con el tercer lugar con cuatro goles, siendo superado por James Rodríguez (6 goles) y Thomas Müller (5 goles), pero se llevó el prestigioso Balón de Oro.

VEA TAMBIÉN Diez goles, récord y un partido vibrante: Inglaterra se metió en el podio del Mundial 2026 al vencer a Francia o

La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará en el MetLife Stadium a las 2 pm hora Colombia, 3 pm hora Venezuela.