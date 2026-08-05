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Iván Cepeda
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Denuncian el incremento de más del 300% de votaciones por Iván Cepeda en zonas de injerencia criminal en Colombia

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Es muy delicado el hallazgo de la ONG Instituto de Ciencia Política, en Colombia: En su más reciente informe, advierte de la injerencia de grupos criminales en las pasadas elecciones presidenciales. El instituto descubrió que el candidato Iván Cepeda registró un incremento de más de 300 % en su votación entre primera y segunda vuelta, en la región del Pacífico donde operan grupos narco-terroristas beneficiados por Gustavo Petro.

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