Denuncian el incremento de más del 300% de votaciones por Iván Cepeda en zonas de injerencia criminal en Colombia

Es muy delicado el hallazgo de la ONG Instituto de Ciencia Política, en Colombia: En su más reciente informe, advierte de la injerencia de grupos criminales en las pasadas elecciones presidenciales. El instituto descubrió que el candidato Iván Cepeda registró un incremento de más de 300 % en su votación entre primera y segunda vuelta, en la región del Pacífico donde operan grupos narco-terroristas beneficiados por Gustavo Petro.