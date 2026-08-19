Entre barricadas, quema de cauchos y cacerolazos, habitantes en Puerto La Cruz intensifican las protestas por prolongados cortes de luz

Entre barricadas, quema de cauchos y cacerolazos, habitantes en Puerto La Cruz, Venezuela, protestan por prolongados cortes de luz.

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Las manifestaciones registradas en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, reflejan el colapso del sistema eléctrico en la región de Oriente.

Tanto en esa como en otras tantas demarcaciones, los ciudadanos exigen el fin de los racionamientos eléctricos de más de 10 y 12 horas diarias.

Los problemas eléctricos en Venezuela ocurren debido a la falta de mantenimiento crónico, la corrupción y la escasez de inversión en la infraestructura del sistema de energía durante años.

Además, atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

Mientras los venezolanos siguen protestando por las incesantes interrupciones eléctricas, Delcy Rodríguez pidió recientemente al país "ahorrar luz y agua" por la llegada del fenómeno climático 'Super Niño'.

La jefe encargada del régimen le solicitó a la población el "uso racional de la electricidad y el agua ante el impacto pronosticado del fenómeno climático".

A través de una reunión transmitida por la estatal VTV, la política chavista sostuvo además que hay “planes específicos” para afrontar el incremento de las temperaturas y la reducción de las fuentes hídricas.