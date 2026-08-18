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Martes, 18 de agosto de 2026
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Sismo en Venezuela

"Se sintió un crujido dentro de la misma estructura": comandante de la Unidad de Búsqueda y Extracción UV-26 presente en Residencias Caribe, La Guaira, sobre nuevo sismo registrado

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristian Rebolledo, comandante de la Unidad de Búsqueda y Extracción UV-26 / Conjunto 'Residencias Caribe', devastado tras los terremotos en La Guaira (Venezuela) - Fotos: X
Cristian Rebolledo, comandante de la Unidad de Búsqueda y Extracción UV-26 / Conjunto 'Residencias Caribe', devastado tras los terremotos en La Guaira (Venezuela) - Fotos: X
El complejo, tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, sufrió colapsos parciales y estructurales severos donde rescatistas y voluntarios han enfrentado labores críticas de rescate.

Un sismo de magnitud 4,0 con epicentro en La Guaira, Venezuela, se sintió fuertemente en la franja costera y en diversos sectores de Caracas (capital) durante la madrugada de este martes 18 de agosto.

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Al respecto, Cristian Rebolledo, comandante de la Unidad de Búsqueda y Extracción UV-26, presente en el devastado conjunto 'Residencias Caribe', en La Guaira (Venezuela), sostuvo: "Se sintió un crujido dentro de la misma estructura".

El complejo, recordemos, sufrió colapsos parciales y estructurales severos donde rescatistas y voluntarios han enfrentado labores críticas de rescate.

Por ello, Rebolledo precisó que se necesitan cavas para refrigerar bebidas, hidratación, carpas y otros aportes.

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El reporte actualizado consolida un total de 6.438 personas fallecidas, mientras que las brigadas de emergencia mantienen en 6.462 el número de personas rescatadas de los escombros.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

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Una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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