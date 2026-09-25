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Tenista número uno del mundo anuncia que se ausentará de torneo clave y abre la puerta a que campeón del US Open le robe el lugar

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Jannik Sinner - AFP
Jannik Sinner - AFP
La ausencia del N.1 en Pekín aumenta las opciones de su primer perseguidor, Alexander Zverev, de situarse por primera vez en la cima de la clasificación.

El número 1 mundial del tenis, Jannik Sinner, ausente del circuito desde que ganó en Wimbledon en julio por una lesión en la rodilla derecha, anunció que no participará en el ATP 500 de Pekín, del 30 de septiembre al 6 de octubre.

"No estaré en condiciones de jugar en Pekín este año. Mi rodilla todavía no está como yo desearía", lamentó el italiano en un video publicado en la red social X.

"Todavía no estoy listo para volver a la competición, pero haré todo lo posible para regresar lo antes posible", añadió Sinner, obligado ya a renunciar al US Open, del que era finalista saliente.

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La ausencia del N.1 en Pekín aumenta las opciones de su primer perseguidor, Alexander Zverev, de situarse por primera vez en la cima de la clasificación ATP de aquí a final de temporada.

En estos momentos, 1.810 puntos separan a los dos jugadores. Pero esta diferencia se reducirá en al menos 440 puntos en el próximo ranking ATP.

Además, Sinner tiene muchos más puntos que defender que el alemán de aquí a final de temporada, ya que en 2025 ganó en Pekín y Viena, el Masters 1000 de París y las Finales de Turín, que otorgan 1.500 puntos a su vencedor.

Zverev, de 29 años, rindió mucho peor a finales de la temporada pasada y, por lo tanto, podrá sumar más puntos que Sinner en los últimos torneos del año.

Ganador de sus dos primeros títulos de Grand Slam en 2026, Roland Garros y US Open, semifinalista del Abierto de Australia y finalista de Wimbledon, el alemán está firmando la mejor temporada de su carrera.

Está inscrito en los torneos de Pekín, Shanghái y Viena en las próximas semanas.

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