“Eliminación de archivos”: alerta por presunta corrupción en el gobierno Petro; Fiscalía realizó allanamiento a instalaciones de Activos por Colombia

La Fiscalía General de la Nación adelantó una diligencia de allanamiento y registro en las instalaciones de Activos por Colombia, en Barranquilla, en medio de una investigación por presuntas irregularidades que estarían relacionadas con hechos ocurridos durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

La diligencia se realizó durante la tarde del domingo 27 de septiembre y fue adelantada por la Fiscalía 9.ª Especializada de la Estructura de Apoyo, con el acompañamiento del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), unidades contra la corrupción y equipos especializados en delitos cibernéticos. El procedimiento también contó con una delegada de la Procuraduría General de la Nación.

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De acuerdo con la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diana Patricia Bravo, la actuación judicial se originó después de que una fuente entregara información sobre presuntos hechos de corrupción que podrían haberse presentado al interior de la entidad durante la anterior administración.

Uno de los principales elementos que están siendo investigados es la posible manipulación de los sistemas de información de Activos por Colombia, situación que, según la funcionaria, podría incluir la eliminación o alteración de cuentas, correos electrónicos, archivos y otra información institucional que eventualmente habría sido ocultada a la nueva administración.

“Serán esos análisis técnicos y la investigación de la Fiscalía los que permitan establecer si efectivamente existió manipulación, alteración o eliminación de archivos, correos, cuentas o cualquier información de la Sociedad de Activos Especiales, así como determinar las eventuales responsabilidades a que haya lugar”, señaló Bravo.

Cabe resaltar que, durante el procedimiento, las autoridades incautaron equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis forenses para preservar y revisar la evidencia digital. Los resultados deberán establecer si efectivamente se produjo alguna modificación, eliminación u ocultamiento de información y, de ser así, quiénes estarían involucrados.

Del mismo modo, la presidenta de la SAE también informó que un juez de control de garantías declaró la legalidad del procedimiento de registro y allanamiento adelantado en las instalaciones de la entidad.

La investigación busca establecer qué ocurrió con la información institucional y si las presuntas irregularidades efectivamente se presentaron durante el periodo en que la entidad estuvo bajo la anterior administración. Por ahora, no existe una determinación judicial que establezca que funcionarios del gobierno de Gustavo Petro hayan cometido delitos.

En el mismo sentido, se hace énfasis en que Activos por Colombia es una sociedad de propiedad estatal, administrada y controlada por la SAE, encargada de actividades relacionadas con la gestión y comercialización de activos bajo administración de la entidad.

Frente a la investigación, Diana Patricia Bravo aseguró que la actual administración de la SAE entregará toda la colaboración requerida por la Fiscalía, la Procuraduría y los demás organismos de control.

“Por el contrario, nuestra instrucción es clara: preservar la información, garantizar absoluta transparencia y permitir que las autoridades lleguen hasta el fondo de lo ocurrido”, manifestó la funcionaria.