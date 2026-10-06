Entrevista exclusiva de Rocío San Miguel tras sentencia absolutoria en Venezuela: "El temor continúa"

En días recientes, se conoció que la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel fue absuelta de los cargos que le formuló el régimen venezolano tras su detención ilegal el 9 de febrero de 2024. En entrevista exclusiva con NTN24, San Miguel se refirió a la determinación y señaló que la sentencia absolutoria es “otra etapa” en este proceso: “Significa recobrar el pleno goce de mis derechos civiles”.