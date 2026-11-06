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Viernes, 06 de noviembre de 2026
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Cine

La crítica y el mundo del doblaje estallan contra el uso de star talents en Wildwood, la nueva película de los creadores de Coraline

noviembre 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Santiago Suárez
el nuevo film wildwood-Foto AFP
el nuevo film wildwood-Foto AFP
La más reciente producción de Laika Studios desató un intenso debate tras las severas críticas recibidas por la inclusión de creadores de contenido sin experiencia técnica.

La reciente controversia desatada en el ámbito cinematográfico tras el doblaje de la película Wildwood, la nueva producción animada de Laika Studios responsable de obras como Coraline, Los Boxtrolls y Kubo y la búsqueda del samurái, colocó nuevamente en el centro de la discusión pública el uso de personalidades ajenas a la locución profesional dentro de la industria.

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El debate cobró fuerza luego de que el creador de contenido y analista cinematográfico Javier Ibarreche utilizara sus canales oficiales para abordar las duras evaluaciones recibidas por su participación en la cinta.

El influencer admitió que su desempeño vocal no alcanzó los estándares técnicos necesarios para un proyecto de tal envergadura, lo que generó opiniones divididas entre seguidores que respaldaron su actitud frente a la crítica y sectores que cuestionaron la falta de preparación adecuada para asumir dicha responsabilidad en producciones de gran formato.

Esta situación refleja la tensión constante dentro del sector del entretenimiento frente a la asignación de roles principales a star talents con propósitos estrictamente publicitarios.

Gremios de actores de voz y críticos especializados han reiterado que este modelo comercial suele relegar años de formación académica y disciplina profesional, con el traslado de la responsabilidad final a las decisiones de los estudios de producción encargados de aprobar los castings y la dirección de voz.

La controversia de Wildwood se suma a casos anteriores donde el público ha rechazado doblajes realizados por celebridades sin experiencia en actuación de voz, con la exigencia reiterada de redoblar producciones con elencos profesionales.

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Este incidente pone sobre la mesa la necesidad imperativa de que la industria del entretenimiento evalúe sus criterios de contratación, con la consideración prioritaria de que el impacto mediático no sustituya la calidad artística de sus productos finales.

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