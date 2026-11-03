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Abogados de Piqué se pronuncian sobre nuevo enfrentamiento judicial con Shakira y muestran confianza en vencer a la artista: "A la espera de que su señoría dicte la resolución"

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Sasha Piqué, Shakira y Milan Piqué asisten a los MTV Video Music Awards 2023-Foto: AFP
Sasha Piqué, Shakira y Milan Piqué asisten a los MTV Video Music Awards 2023-Foto: AFP
La defensa del exfutbolista espera el fallo de un juzgado de Barcelona, luego de que la cantante pidiera cambiar los viajes de Milan y Sasha entre Miami y España.

La disputa legal entre Shakira y Gerard Piqué por las condiciones de las visitas a sus hijos Milan y Sasha está aún pendiente de una decisión judicial. Mientras el juzgado de Barcelona alista su resolución , el equipo de abogados del exfutbolista expresó su satisfacción con el desarrollo del proceso y aseguró que espera el pronunciamiento de la jueza.

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“Estamos muy satisfechos a la espera de que su señoría dicte la resolución que corresponde”, declararon los representantes legales de Piqué a la revista española Cool. La frase refleja la primera reacción pública de la defensa luego de la audiencia celebrada el pasado 6 de octubre en el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Familia de Barcelona.

El nuevo desacuerdo entre la expareja gira cerca de los desplazamientos internacionales de los menores, quienes viven con su madre en Miami, Estados Unidos. Shakira acudió a la Justicia para pedir cambios en el régimen de visitas, sobre todo en los periodos de vacaciones escolares que duran pocos días.

La cantante asegura que los viajes frecuentes entre Miami y Barcelona pueden alterar las rutinas de sus hijos y provocarles un desgaste físico y emocional. Por esa razón, su petición quiere que, cuando se trate de estancias cortas, sea Piqué quien viaje a Estados Unidos para que comparta tiempo con ellos, en lugar de que los niños tengan que cruzar el Atlántico.

El artista insiste en que su intención no es disminuir el tiempo que Milan y Sasha pasan con su padre, sino de distribuir de otra manera la carga de los desplazamientos. La defensa del exjugador, por su parte, respalda la continuidad del esquema vigente y ve que es importante que los menores mantengan el vínculo con su familia paterna y con Barcelona, ​​ciudad en la que vivieron antes de mudarse a Miami.

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El desacuerdo llegó a los tribunales luego de que las conversaciones entre los equipos legales no dejasen alcanzar un acuerdo acerca de la organización de los traslados. Ahora bien, las dos partes esperan que la autoridad judicial determine si corresponde cambiar las condiciones actuales.

El pacto firmado en noviembre de 2022, tras la separación de la pareja, inició que Piqué compartiría con sus hijos distintos periodos de vacaciones, diez días al mes y el 70 % del tiempo en las vacaciones de verano.

De momento, aún no se anuncia una decisión definitiva. El fallo va a establecer si se mantienen las condiciones originales o si habrá modificaciones en la manera en que Milan y Sasha viajan entre Estados Unidos y España para estar con sus padres.

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