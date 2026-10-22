‘La noche estrellada’ no salió de la imaginación de Van Gogh, sino de un cielo apoteósico: la ciencia descifra el fenómeno real detrás del lienzo

El impresionante firmamento plasmado en la obra maestra La noche estrellada de Vincent van Gogh no constituyó el producto de una fantasía espontánea del artista, sino el resultado de la atenta observación de una alineación celeste exacta acaecida minutos antes del amanecer del 22 de julio de 1889 en la localidad provenzal de Saint-Rémy-de-Provence, de acuerdo con los hallazgos de un estudio científico difundido este jueves.

Si bien el maestro de la pintura aplicó su inconfundible estilo expresionista al exagerar las formas volumétricas, el análisis académico divulgado en la revista especializada Scientific Reports demuestra que la célebre composición artística refleja fielmente un acontecimiento astronómico verídico contemplado desde el municipio francés donde el autor residió entre mayo de 1889 y el mismo mes de 1890.

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En las horas matutinas del 22 de julio, una Luna creciente, el planeta Venus y el cúmulo estelar de las Híades, localizado en la constelación de Tauro, confluyeron en estrecha proximidad dentro del encuadre visual de los cielos provenzales, con la facilitación de los elementos que conformarían uno de los tesoros más insignes de la historia del arte universal para el creador holandés.

“Para un astrónomo observacional, esos destellos corresponden a las Híades, en Tauro”, explicó el investigador principal del proyecto, Elijah Kim, al detallar cómo el uso combinado de técnicas de astronomía forense, análisis morfométrico y registros meteorológicos de la época permitió reescribir la cronología exacta de la obra.

La aplicación de herramientas estadísticas avanzadas, como el análisis de formas de Procrustes, corroboró la coincidencia geométrica entre las estrellas centrales del lienzo y la conformación real de las Híades, con la refutación de las hipótesis previas que supeditaban el origen del cuadro exclusivamente a la imaginación febril del autor.

Este hallazgo profundiza en la dimensión técnica y observacional de la obra postimpresionista, con la evidencia del rigor con el que el pintor integraba la naturaleza en su legado estético.

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La alianza entre la ciencia moderna y la historia del arte enriquece la comprensión del patrimonio cultural, al revelar los secretos que subyacen tras las creaciones más universales de la humanidad.